Asia Argento e Rosita Celentano, la lite durante il fuorionda: cosa si sono dette (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo scontro tra Asia Argento e Rosita Celentano nell’ultima puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi (in questo caso proprio un nomen omen) è stato una di quelle scene che fanno chiedere se la realtà possa superare la finzione. O forse solo un enorme scherzo? Comunque, la pagina ufficiale della rai ha pubblicato il video dello scontro. Il set si è trasformato in un vero e proprio ring televisivo, con le due opinioniste protagoniste di una lite esplosiva. Tutto è iniziato da Asia Argento, che non ha digerito l’atteggiamento della collega, rea di essersi alzata senza ascoltare il suo editoriale. Una scena che ha acceso gli animi e ha dato vita a uno scambio al vetriolo, tra parole taglienti e sguardi di fuoco. Dilei.it - Asia Argento e Rosita Celentano, la lite durante il fuorionda: cosa si sono dette Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Lo scontro tranell’ultima puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi (in questo caso proprio un nomen omen) è stato una di quelle scene che fanno chiedere se la realtà possa superare la finzione. O forse solo un enorme scherzo? Comunque, la pagina ufficiale della rai ha pubblicato il video dello scontro. Il set si è trasformato in un vero e proprio ring televisivo, con le due opinioniste protagoniste di unaesplosiva. Tutto è iniziato da, che non ha digerito l’atteggiamento della collega, rea di essersi alzata senza ascoltare il suo editoriale. Una scena che ha acceso gli animi e ha dato vita a uno scambio al vetriolo, tra parole taglienti e sguardi di fuoco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Non rompere il ca*zo” - spunta il fuorionda di una lite tra Asia Argento e Rosita Celentano - A “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” piovono insulti tra Rosita Celentano e Asia Argento. È accaduto due settimane […] Continua a leggere “Non rompere il ca*zo”, spunta il fuorionda di una lite tra Asia Argento e Rosita Celentano su Perizona.it . (Perizona.it)

Fuorionda al veleno in Rai tra Asia Argento e Rosita Celentano : “Stai seduta e non rompere il ca**o” - Asia Argento e Rosita Celentano sono state protagoniste di un confronto acceso durante le prove di Donne sull'orlo di una crisi di nervi, il programma in onda su Rai3 condotto da Pietro Chiambretti. La regista ha accusato Celentano di averle mancato di rispetto, nel momento in cui si è alzata prima di ascoltare il suo editoriale: "Nemmeno ascolta. (Fanpage.it)

Asia Argento e Rosita Celentano - pazzesca lite fuorionda : caos in studio - “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, lite tra Asia Argento e Rosita Celentano. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Vittorio Feltri spiazza tutti da Chiambretti: “Mi sono innamorato di lei…” Leggi anche: “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, tutto sul nuovo varietà di Piero Chiambretti su Rai 3 Leggi anche: “Non è un programma”. (Tvzap.it)