Ascolti tv del 16 ottobre, Gerry Scotti affronta le star di Hollywood con Io Canto Generation (Di giovedì 17 ottobre 2024) Su Canale 5 Gerry Scotti ha condotto il secondo appuntamento con Io Canto Generation mentre su Rai 1 andava in onda il film Ti presento i suoceri con Diane Keaton, Richard Gere e Susan Sarandon. Dunque, Gerry Scotti si è trovato a competere con tre delle più grandi star di Hollywood per gli Ascolti tv e lo ha fatto presentando una nuova puntata di Io Canto Generation ricca di emozioni. I i giudici Michelle Hunziker, Iva Zanicchi, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi hanno avuto l’arduo compito di giudicare le varie esibizioni e determinare la classifica della puntata, insieme a 100 spettatori tra il pubblico in studio. Su Rai 3 Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? si è occupata di Greta Spreafico, scomparsa da oltre due anni, presentando documenti e testimonianze inedite. Dilei.it - Ascolti tv del 16 ottobre, Gerry Scotti affronta le star di Hollywood con Io Canto Generation Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Su Canale 5ha condotto il secondo appuntamento con Iomentre su Rai 1 andava in onda il film Ti presento i suoceri con Diane Keaton, Richard Gere e Susan Sarandon. Dunque,si è trovato a competere con tre delle più grandidiper glitv e lo ha fatto presentando una nuova puntata di Ioricca di emozioni. I i giudici Michelle Hunziker, Iva Zanicchi, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi hanno avuto l’arduo compito di giudicare le varie esibizioni e determinare la classifica della puntata, insieme a 100 spettatori tra il pubblico in studio. Su Rai 3 Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? si è occupata di Greta Spreafico, scomparsa da oltre due anni, presentando documenti e testimonianze inedite.

Io Canto Generation streaming e diretta tv : dove vedere lo show di Gerry Scotti - 30. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: mercoledì 9 ottobre 2024 TRASMESSA Seconda puntata: mercoledì 16 ottobre 2024 OGGI Terza puntata: mercoledì 23 ottobre 2024 Quarta puntata: mercoledì 30 ottobre 2024 Quinta puntata: mercoledì 6 novembre 2024 Sesta puntata: mercoledì 13 novembre 2024 . (Tpi.it)

Gerry Scotti - la frase su Stefano De Martino è una “scivolata” - Gerry Scotti, la frase su De Martino è una ‘scivolata’: cosa ha detto – Recentemente Gerry Scotti ha detto la sua sul giovane collega Stefano De Martino, al timone del programma campione d’ascolti di Rai Uno “Affari tuoi”. Almeno questo è ciò che hanno pensato alcuni dopo il suo commento su Stefano De Martino, che in Rai è subentrato ad Amadeus ad Affari tuoi. (Tvzap.it)

Il giovane cesenate canta in tv nel talent di Gerry Scotti - commuove tutti la dedica al fratello che non c'è più - Piccoli cantanti crescono. Filippo Rigoni, cesenate di 15 anni, già vincitore di vari concorsi canori, mercoledì sera ha esordito su Canale 5 nel talent show "Io Canto Generation" condotta da Gerry Scotti e che vede giovani cantanti, di età compresa tra i 10 e i 15 anni, sfidarsi in esibizioni... (Cesenatoday.it)