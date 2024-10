Gaeta.it - Arrestato un fratello di Antonio Morelli per tentata estorsione dopo l’omicidio a Reggio Calabria

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il clima di tensione che attanaglia il quartiere Marconi disi fa sempre più intenso. Le indagini sulla morte di, ucciso nel maggio 2023, hanno portato all'arresto di uno dei suoi fratelli con l'accusa dinei confronti dell'avvocato difensore del noto omicida. Questo caso complesso, caratterizzato da un intreccio di legami familiari e conflitti, mette in luce la drammaticità delle situazioni che possono scatenarsi in contesti di violenza e vendetta.di: un conflitto familiare esplosivo, un uomo di ventinove anni, è stato colpito a morte in un episodio di violenza avvenuto nel rione Marconi.