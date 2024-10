Feedpress.me - Arrestato prof fantasma, accumulati 550 giorni assenza. Bloccato in Puglia, insegnava in Veneto. Deve scontare 7 anni

Leggi tutta la notizia su Feedpress.me

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Circa un mese fa gli si erano chiuse le porte della scuola, per troppo assenteismo; ieri a Taranto si sono invece aperte le porte del carcere per Fabio Lanza, un commercialista pugliese di 60. Il motivo, un cumulo di pene di settee sette mesi, per condanne definitive per truffa aggravata e peculato. La Squadra Mobile della Questura di Taranto lo ha individuato e fermato nel capoluogo ionico,