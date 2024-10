Inter-news.it - Arnautovic dalla nazionale si mostra pronto per l’Inter

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Markoha sfruttato le due partite con l’Austria per mandare un messaggio a Inzaghi. L’austriaco si è dito in forma,per dare il suo contributo al. SEGNALI POSITIVI DALLE NAZIONALI – La sosta delle nazionali ha portato delle risposte per Inzaghi. E se quelle di Frattesi sono forse quelle più manifeste, non vanno sottovalutate quelle di. L’austriaco in due partite ha prodotto un assist e due gol. Ma al di là dei numeri, ha dito di poter avere un certo impatto in campo. Che promette di traslarsi a Milano. CONDIZIONE IN CRESCITA – Con l’Austriaha continuato sulla scia delle prime prestazioni in maglia Inter. Anzi, ha fatto un passo in avanti.