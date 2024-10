Sport.quotidiano.net - Arnault e Red Bull verso l’acquisto del Paris Fc: sfida al dominio Psg

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Parigi, 17 ottobre 2024 – La holding di famiglia di Bernard, Agache, ha annunciato l’avvio di “negoziati esclusivi” perdelFc, club della capitale francese attualmente in testa alla Ligue 2, fondato nel 1969 dalla Federcalcio francese con l’obiettivo di rilanciare il calcio nella capitale dopo l’uscita di scena delle tre principali squadre parigine. L’operazione, portata avanti dal proprietario di LVMH e quinto uomo più ricco al mondo insieme a Red, ha l’obiettivo dire l’egemonia delSaint-Germain, magari con Jurgen Klopp in panchina che da gennaio 2025 sarà “Head of Global Soccer” proprio del gruppo Redche da anni ha asperienza nel settore possedendo una costellazione di squadre di vertice in vari campionati come il Lipsia in Germania.