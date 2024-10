Apre il nuovo supermercato Eurospar di via Modenese a Spilamberto (Di giovedì 17 ottobre 2024) Despar Nord ha inaugurato quesa mattina a Spilamberto il nuovo Eurospar situato in via Modenese 747. Il team di collaboratori del nuovo punto vendita conta 36 dipendenti di cui 34 nuovi assunti: 31 donne e 5 uomini. 12 sono residenti a Spilamberto e gli altri da comuni limitrofi come Vignola Modenatoday.it - Apre il nuovo supermercato Eurospar di via Modenese a Spilamberto Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Despar Nord ha inaugurato quesa mattina ailsituato in via747. Il team di collaboratori delpunto vendita conta 36 dipendenti di cui 34 nuovi assunti: 31 donne e 5 uomini. 12 sono residenti ae gli altri da comuni limitrofi come Vignola

