Antimafia al lavoro | colpita Co Ge fa colosso delle infrastrutture nell’inchiesta Echidna

Le recenti indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino stanno svelando infiltrazioni della 'ndrangheta nel settore delle infrastrutture, con un focus particolare sulla Co.Ge.fa, una delle principali aziende del settore autostradale in Piemonte. L'operazione Echidna ha messo in luce legami fra la società e diversi esponenti della criminalità organizzata, gettando un'ombra inquietante su importanti lavori pubblici e aprendo interrogativi sul controllo mafioso degli appalti. La Co.Ge.fa nel mirino della giustizia Nata negli anni '70, la Co.Ge.fa è diventata un attore di riferimento nel settore delle grandi costruzioni e dei lavori pubblici, fatturando oltre 214 milioni di euro nel 2023.

