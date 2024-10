Anna Tatangelo, sexy completo total white per Io Canto (Di giovedì 17 ottobre 2024) “In bianco sei ancora più bella”, “Così ci fai svenire tutti”, “Che stile!”. Commenti entusiastici di questo tipo sono fioccati nelle ultime ore sul profilo Instagram di Anna Tatangelo, che a Io Canto ha scelto un look bianco perlato che ha messo in risalto il suo fisico scolpito e un retaggio di abbronzatura dorata. La cantante è uno dei coach che nel programma di prime time condotto da Gerry Scotti preparano gli allievi e duettano con loro. Le doti canore di Anna sono particolarmente apprezzate in questo talent per ragazzi, e allo stesso modo la sua scelta dei look. Anna Tatangelo, completo bianco con pancia scoperta La coach di Io Canto per la prima serata del 16 ottobre ha scelto un “tre-pezzi” formato da giacca bianca perlata, pantaloni aderenti e un top a fascia. Dilei.it - Anna Tatangelo, sexy completo total white per Io Canto Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “In bianco sei ancora più bella”, “Così ci fai svenire tutti”, “Che stile!”. Commenti entusiastici di questo tipo sono fioccati nelle ultime ore sul profilo Instagram di, che a Ioha scelto un look bianco perlato che ha messo in risalto il suo fisico scolpito e un retaggio di abbronzatura dorata. La cantante è uno dei coach che nel programma di prime time condotto da Gerry Scotti preparano gli allievi e duettano con loro. Le doti canore disono particolarmente apprezzate in questo talent per ragazzi, e allo stesso modo la sua scelta dei look.bianco con pancia scoperta La coach di Ioper la prima serata del 16 ottobre ha scelto un “tre-pezzi” formato da giacca bianca perlata, pantaloni aderenti e un top a fascia.

