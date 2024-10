Altro che investimenti record: Meloni sulla Sanità dà i numeri (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giorgia Meloni annuncia trionfante “investimenti record” per la Sanità nella Manovra ma la verità è un’altra come conferma Pagella Politica e come rilevano Gimbe e i partiti di opposizione. Significativi, in questo senso, i dati pubblicati dal senatore del Pd Antonio Misiani. E i numeri che emergono dalle tabelle del Documento programmatico di bilancio dello stesso governo. Ma andiamo con ordine. “Sento molte falsità in queste ore su Sanità e legge di Bilancio. E allora facciamo ancora più chiarezza: +6,4 miliardi per la Sanità in due anni (+2,37 miliardi nel 2025 e +4,12 miliardi nel 2026). record della storia d’Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026. Questi i numeri. Il resto sono mistificazioni”, scrive sui social la premier. A mistificare i dati sulla Sanità è il governo Altro che mistificazioni. Lanotiziagiornale.it - Altro che investimenti record: Meloni sulla Sanità dà i numeri Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Giorgiaannuncia trionfante “” per lanella Manovra ma la verità è un’altra come conferma Pagella Politica e come rilevano Gimbe e i partiti di opposizione. Significativi, in questo senso, i dati pubblicati dal senatore del Pd Antonio Misiani. E iche emergono dalle tabelle del Documento programmatico di bilancio dello stesso governo. Ma andiamo con ordine. “Sento molte falsità in queste ore sue legge di Bilancio. E allora facciamo ancora più chiarezza: +6,4 miliardi per lain due anni (+2,37 miliardi nel 2025 e +4,12 miliardi nel 2026).della storia d’Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026. Questi i. Il resto sono mistificazioni”, scrive sui social la premier. A mistificare i datiè il governoche mistificazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Conte : indignato da frottole Meloni su sanità - (askanews) – “Sono sinceramente indignato: sentire un presidente del Consiglio che mente su una questione così fondamentale come la sanità, l’abbiamo sentita anche sugli extra profitti e le tasse per le banche, ma sulla sanità diventa ancora più inaccettabile. “Giorgia Meloni smettila di prenderci in giro, la realtà è che la sanità è a pezzi da Nord a Sud e due milioni e mezzo di cittadini ... (Ildenaro.it)

Manovra - duello sui fondi alla sanità. Meloni : “È record” - Schlein replica : “Legga le tabelle” - Il resto sono mistificazioni”. Il presidente del M5s Giuseppe Conte si dice “indignato” di fronte alle parole di Meloni e mostra i dati alla lavagna in un video sui social: “Nel 2025 andremo al 6,3% rispetto al Pil. Il minimo storico degli ultimi 15 anni”. Stai tagliando servizi”. Di buon mattino, da Bruxelles dove si trova per il Consiglio Europeo, Giorgia Meloni blinda la manovra e torna a ... (Lapresse.it)

"Sulla Sanità Giorgia Meloni dice il falso - siamo al minimo storico degli ultimi 15 anni" - "In tutto il mondo la spesa sanitaria pubblica si misura in percentuale col Pil. Si fanno così confronti internazionali e così ragionano le grandi organizzazioni come l'Ocse, L'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale. E in rapporto al Pil, i numeri che ha dato Giorgia Meloni come... (Today.it)