Alluvione a Sori esonda il torrente | cascate d’acqua dal ponte sull’Aurelia

Genova, 17 ottobre 2024 – Liguria ancora nella morsa del maltempo che sta interessando anche parte del Nord e del Centro Italia. Nel pomeriggio un forte temporale ha colpito l'area del genovese, soprattutto la zona di levante. Situazione critica a Sori, piccolo comune di quasi 4.000 abitanti a circa 15 km da Genova, che si affaccia proprio nella Riviera di Levante. Nel paese la situazione è particolarmente delicata: le intense precipitazioni hanno causato l'esondazione del torrente, nei pressi del municipio, e il conseguente allagamento delle strade vicine. Fiumi esondati e strade allagate: torna il maltempo in Liguria. Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Loano e Pietra Ligure (Savona).

