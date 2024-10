Alcuni casi isolati del ceppo proveniente dall'Australia, sono stati registrati in Lombardia. Gli esperti allertano sulla maggiore aggressività di questo virus e consigliano, soprattutto alle categorie più a rischio, di vaccinarsi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il primo caso individuato lo scorso 9 ottobre a Novara ha dato il via alla stagione dell’influenza che quest’anno, a detta degli esperti, si annuncia piuttosto pesante. Vaccinarsi, infatti, diventa ancora più importante, specialmente per le persone fragili, così che possano almeno ridurre il rischio di complicazioni. Iodonna.it - Alcuni casi isolati del ceppo proveniente dall'Australia, sono stati registrati in Lombardia. Gli esperti allertano sulla maggiore aggressività di questo virus e consigliano, soprattutto alle categorie più a rischio, di vaccinarsi Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il primo caso individuato lo scorso 9 ottobre a Novara ha dato il via alla stagione dell’influenza che quest’anno, a detta degli, si annuncia piuttosto pesante. Vaccinarsi, infatti, diventa ancora più importante, specialmente per le persone fragili, così che possano almeno ridurre ildi complicazioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I consigli di alcuni super esperti del mondo medicale - estetico e wellness per imparare a gestire al meglio (e in armonia) quel processo detto invecchiamento - Nel tempo da due ai sei mesi, in media, ci sono evidenze di miglioramenti sostanziali sul benessere». E invece la longevità, il cosiddetto “invecchiare bene”, può essere un lusso accessibile a tutti, con attenzione, costanza e metodo. La beauty routine a ... (Iodonna.it)