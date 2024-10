Movieplayer.it - Al Pacino ospite a Che tempo che fa nella puntata di domenica 23 ottobre 2024

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un altro grande colpo per la trasmissione Cheche fa in onda su Nove. Alsarà uno degli ospiti presenti nel salotto di Fabio Fazioprossima. Una trasmissione che è diventata un "must" per lasera e che non ha perso il suo appeal, nonostante il cambio di network. Dalla Rai, Cheche fa condotto da Fabio Fazio è passata già da due anni sul canale Nove e sta racimolando un consenso dopo l'altro.di20, in studio ci sarà un altro grandeinternazionale: si tratta di Al, attore hollywoodiano che non ha bisogno di presentazione. Arriverà in tv non solo per uno sguardo su tutta la sua carriera ma, più di tutti, per presentare la sua autobiografia.