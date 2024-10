Addio bel tempo arriva un ciclone sull’Italia | le previsioni meteo per il weekend

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Le temperature quasi estive e soprattutto le giornate di sole lasceranno ben presto il posto ad acquazzoni e rovesci intensi, nati dall’incontro-scontro tra il caldo nordafricano e unatlantico. Nubifragi e alluvioni sono previsti nei prossimi giorni soprattutto al Nord, ma non solo., cosa succederà nei prossimi giorni? Un oceano di pioggia sta per riversarsi: secondo gli esperti di Il.it nei prossimi 3-4 giorni cadranno circa 400 litri di acqua per metro quadrato, cioè la metà di quanto solitamente piove in un anno intero.di giovedì 17 ottobreil caldo nordafricano ha soffiato tanta sabbia del deserto verso i cieli italiani, favorendo acquazzoni e alluvioni soprattutto nel Nord-Ovest, lungo la linea di convergenza tra Tramontana e Scirocco.