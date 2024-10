A Settimo e Cinisello laboratori di danza aerea aperti a tutti: musica e movimento per stare meglio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Settimo Milanese (Milano) – Doppio appuntamento sabato 19 e domenica 20 ottobre, a Settimo milanese e Cinisello Balsamo, con "danzando sul mondo", l’iniziativa organizzata dall’associazione culturale musicamorfosi e realizzata con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano, che intende riempire lo scenario del quotidiano, trasformandolo in un inedito palcoscenico dedicato alla musica, alla danza e alle comunità. laboratori di danza aerea aperti a tutti, musica e movimento per stare meglio con La Clé de l’Art, i Milanoans e la Rusty Brass in luoghi insoliti e atipici. Ilgiorno.it - A Settimo e Cinisello laboratori di danza aerea aperti a tutti: musica e movimento per stare meglio Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)Milanese (Milano) – Doppio appuntamento sabato 19 e domenica 20 ottobre, amilanese eBalsamo, con "ndo sul mondo", l’iniziativa organizzata dall’associazione culturalemorfosi e realizzata con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano, che intende riempire lo scenario del quotidiano, trasformandolo in un inedito palcoscenico dedicato alla, allae alle comunità.dipercon La Clé de l’Art, i Milanoans e la Rusty Brass in luoghi insoliti e atipici.

