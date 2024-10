Volley A1 femminile, primo stop per la Reale Mutua Fenera Chieri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'anticipo della tredicesima giornata coincide con il primo stop stagionale della Reale Mutua Fenera Chieri dopo le due vittorie (di cui una da due punti) nelle prime due partite giocate.Ad avere la meglio è stata la Numia Vero Volley Milano, che per effetto del 3-1 dell'Opiquad Arena, ha Torinotoday.it - Volley A1 femminile, primo stop per la Reale Mutua Fenera Chieri Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'anticipo della tredicesima giornata coincide con ilstagionale delladopo le due vittorie (di cui una da due punti) nelle prime due partite giocate.Ad avere la meglio è stata la Numia VeroMilano, che per effetto del 3-1 dell'Opiquad Arena, ha

Volley - il primo squillo in Superlega è di Civitanova! Battuta 3-1 una combattiva Padova - La Lube, passata la paura, prende coraggio in avvio di quarto parziale e conquista un vantaggio importante, prima 10-6 e poi 14-8 con Padova che fatica a tenere il ritmo degli avversari a differenza dei set precedenti. Non c’è più partita: Civitanova tiene a distanza di sicurezza Padova e si impone con il punteggio di 25-17. (Oasport.it)

LIVE Milano-Conegliano 1-0 - Supercoppa italiana volley femminile in DIRETTA : le lombarde - senza Egonu - vincono il primo set - 25-20 - In panchina siedono inoltre alcune delle giovani più interessanti del vivaio azzurro come Manfredini, Eckl e Adwige, nomi di cui sentiremo parlare in futuro.  Titolare al centro giocherà la serba Hena Kurtagic che arriva da Nantes, mentre in banda dovrebbe giocare titolare Elena Pietrini, al rientro dopo l’esperienza russa e l’intervento che le ha negato la possibilità di disputare i Giochi ... (Oasport.it)

LIVE Milano-Conegliano - Supercoppa italiana volley femminile in DIRETTA : non c’è Egonu - grande equilibrio nel primo set - 11-11 - 17. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-18 Diagonale di Daalderop da zona 4 19-18 Primo tempo Fahr 19-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 18-17 La palla spinta di Cazaute da zona 2 17-17 Mano out Cazaute da zona 2 16-17 Tocco vincente di Gabi da zona 4 16-16 La ricezione vincente di Sylla con l’aiuto della finta di Orro 15-16 Errore al servizio Milano 15-15 ... (Oasport.it)