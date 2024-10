Vincenzo Coviello sui conti spiati: “Sono malato di curiosità, assumo farmaci per smettere. Ci avevo preso gusto ma ora sono pentito” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La difesa dell’ex bancario Intesa per spiegare la mania di sbirciare i risparmi dei vip e dei politici, oltre che di parenti e amici: “Non ricordo più nulla”. Sul suo percorso spiega: “La banca mi ha promosso, seguivo i più grossi imprenditori della zona”. Esclude dossieraggi o Repubblica.it - Vincenzo Coviello sui conti spiati: “Sono malato di curiosità, assumo farmaci per smettere. Ci avevo preso gusto ma ora sono pentito” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La difesa dell’ex bancario Intesa per spiegare la mania di sbirciare i risparmi dei vip e dei politici, oltre che di parenti e amici: “Non ricordo più nulla”. Sul suo percorso spiega: “La banca mi ha promosso, seguivo i più grossi imprenditori della zona”. Esclude dossieraggi o

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«Sono malato - ho un disturbo» : ma il bancario Vincenzo Coviello spiava anche le carte di credito - Perché il portale non mantiene memoria di quelli precedenti alla data d’indagine. Poi ha detto di non conoscerlo e di non ricordarne il motivo. Ma ce ne potrebbero essere molti altri. E così nessuno è riuscito a scattargli almeno una foto. A maggio ha cambiato versione. Poi si è impicciato di uno che portava il suo stesso cognome e ha ficcato il naso nel conto di un primario del Policlinico di ... (Open.online)

«Sono malato - ho un disturbo» : ma il bancario Vincenzo Coviello spiava anche le carte di credito - «Forse voleva guadagnarci qualcosa. E si è mosso «senza alcun interesse o fine personale». La spiata alla madre Coviello è entrato nei conti correnti di Giorgia e Arianna Meloni, di Andrea Giambruno e di ministri e giudici. Ieri Coviello ha dovuto rinunciare all’incontro con i legali proprio perché c’erano troppi giornalisti. (Open.online)

“Sono malato - non licenziatemi” : la difesa di Vincenzo Coviello - il bancario spione di Intesa che controllava anche sua moglie e la cognata - Le prime vittime dell’ex funzionario sono stati parenti e amici, tra cui un concittadino di Bitonto che ha subito 310 accessi a sua insaputa: “Ma non lo conosco”. Quando è stato avviato il procedimento disciplinare ha spiegato “Ho agito per curiosità e senza interessi personali.... (Bari.repubblica.it)