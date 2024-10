Verso Empoli-Napoli e non solo | parola a Pasquale Marino

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ha parlato anche dell’allenatore(ha guidato anche l’) a 1 Station Radio. Di seguito le sue parole rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’, condotta da Luca Cerchione. L’potrà dire la sua contro il?“In questo momento, tutte le squadre che hanno affrontato l’hanno trovato moltissime difficoltà. D’Aversa in poco tempo ha dato una grande identità. L’si sta dimostrando una grande squadra. Giocano davvero bene, in modo compatto, equilibrato. Subiscono pochi gol, davvero bravi. Ilperò non è facile da affrontare. Conte ha capito che con il 433 si trovava più equilibrio e i giocatori rendono meglio. Non sarà una partita semplice per entrambe le squadre”. Su Lukaku?“Lukaku é essenziale, fa salire la squadra, é sempre determinante, anche quando non è in formissima. Non viveper il gol, ma per la squadra.