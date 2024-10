Ventitré anni per la giustizia: la Cassazione annulla le condanne per tre imputati accusati di traffico di droga (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La lunga odissea giudiziaria iniziata nel 2001 per tre imputati accusati di essere "corrieri" della droga al servizio di un clan casertano si è conclusa ieri. La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, le due precedenti condanne, accogliendo i ricorsi avanzati Avellinotoday.it - Ventitré anni per la giustizia: la Cassazione annulla le condanne per tre imputati accusati di traffico di droga Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La lunga odissea giudiziaria iniziata nel 2001 per tredi essere "corrieri" dellaal servizio di un clan casertano si è conclusa ieri. La Sesta Sezione Penale della Corte dihato, senza rinvio, le due precedenti, accogliendo i ricorsi avanzati

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assolti dopo 22 anni dall’accusa di essere corrieri della droga per un clan casertano - ARIANO IRPINO- Si dice spesso che la Giustizia e’ molto lenta ed arriva per alcuni imputati che magari da giovani hanno commesso reati (ovviamente non gravissimi e senza parti civili che anelano una r ... (irpinianews.it)

Aveva ucciso la suocera sgozzandola con un coltello da cucina: confermato l’ergastolo per Enrico Zenatti - La Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo a Enrico Zenatti, l'agricoltore che nel 2021 a Malavicina (Mantova) aveva ucciso con un coltello da cucina ... (fanpage.it)

Esorcismo e morte in Canavese: è stato davvero un omicidio? - Oggi Nourddine Lakhrouti della comunità islamica di Cuorgnè e fratello della vittima comparirà davanti al Tribunale del Riesame ... (giornalelavoce.it)