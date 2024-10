Vagava confusa per le strade del centro: anziana accompagnata dai passanti in polizia locale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ottobre 2024 – Vagava per le strade del centro. Sola. Visibilmente spaesata. Alcuni passanti si sono accorti di lei, una signora di 84 anni, e hanno chiesto aiuto alla polizia locale. I ghisa si sono presi subito cura dell'anziana riuscendo poi a rintracciare la sua famiglia. Lucidi polizia locale - Agenti della polizia locale di Milano, 16 ottobre 2023. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO La vicenda risale a martedì pomeriggio: alle 15 alcuni cittadini hanno accompagnato al comando di piazza Beccaria la donna, completamente smarrita ma tranquilla. La polizia locale si è subito attivata e per prima cosa ha chiamato il 118; una volta in piazza Beccaria, i soccorritori hanno trasportato l'84enne in codice verde al Policlinico per i controlli del caso. Ilgiorno.it - Vagava confusa per le strade del centro: anziana accompagnata dai passanti in polizia locale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Milano, 16 ottobre 2024 –per ledel. Sola. Visibilmente spaesata. Alcunisi sono accorti di lei, una signora di 84 anni, e hanno chiesto aiuto alla. I ghisa si sono presi subito cura dell'riuscendo poi a rintracciare la sua famiglia. Lucidi- Agenti delladi Milano, 16 ottobre 2023. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO La vicenda risale a martedì pomeriggio: alle 15 alcuni cittadini hanno accompagnato al comando di piazza Beccaria la donna, completamente smarrita ma tranquilla. Lasi è subito attivata e per prima cosa ha chiamato il 118; una volta in piazza Beccaria, i soccorritori hanno trasportato l'84enne in codice verde al Policlinico per i controlli del caso.

