“Vabbè, io me ne vado”. Affari Tuoi, mamma e figlio iniziano a litigare: Stefano esce dallo studio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Ma che dici, oh?”. Affari Tuoi, Stefano De Martino esce dallo studio e se ne va. Attimi di grosse risate nell’ultima puntata del programma condotto magistralmente dall’ex marito di Belen. Il conduttore ha ospitato per la serata, la simpatica casalinga Adriana da Porto Recanati. Chiaramente la donna era la rappresentante delle Marche e si è fatta accompagnare da suo figlio Matteo. “Se stasera vedete dei gufetti sopra i pacchi, piccole creazioni fatte da lei con le sue mani. Il gufetto deve gufare quei pacchi là”, dice Stefano al pubblico a casa. >> “Io me ne vado, da solo”. Temptation Island, colpo di scena finale. Lui si alza ed esce Adriana è la felice mamma di tre figli che lei definisce: “2 normali, Matteo e Alessio, e uno peloso, Imma”. E proprio quando presenta il figlio che è con lei ribadisce: “Lui è Matteo, il meno peloso Diciamo una via di mezzo”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Ma che dici, oh?”.De Martinoe se ne va. Attimi di grosse risate nell’ultima puntata del programma condotto magistralmente dall’ex marito di Belen. Il conduttore ha ospitato per la serata, la simpatica casalinga Adriana da Porto Recanati. Chiaramente la donna era la rappresentante delle Marche e si è fatta accompagnare da suoMatteo. “Se stasera vedete dei gufetti sopra i pacchi, piccole creazioni fatte da lei con le sue mani. Il gufetto deve gufare quei pacchi là”, diceal pubblico a casa. >> “Io me ne, da solo”. Temptation Island, colpo di scena finale. Lui si alza edAdriana è la felicedi tre figli che lei definisce: “2 normali, Matteo e Alessio, e uno peloso, Imma”. E proprio quando presenta ilche è con lei ribadisce: “Lui è Matteo, il meno peloso Diciamo una via di mezzo”.

Il bluff di Adriana ad Affari Tuoi - mente al Dottore sul mutuo e Stefano De Martino se ne va di nuovo - La concorrente Adriana delle Marche gioca ad Affari Tuoi di martedì 15 ottobre con il figlio Matteo. Il Dottore non le ha creduto e, consapevole della cifra, ha offerto i 32mila euro che li avrebbero aiutati a estinguerlo. A un certo punto, ha pensato bene di mentire sul mutuo e ha sparato la cifra esorbitante di 320mila euro. (Fanpage.it)

Adriana mente sul mutuo e litiga con il figlio. De Martino esce dallo studio - caos ad Affari tuoi | Video - E intanto De Martino, sconvolto, ripete "ma come?" e si allontana, facendo per uscire dallo studio per protesta. Matteo protesta e la mamma si difende, "ma non posso. . Madre di tre figli, "due normali, Matteo e Alessio, e uno peloso, Imma", l'ex pacchista è accompagnata in studio da Matteo, "il meno peloso. (Liberoquotidiano.it)

Affari Tuoi - la casalinga Adriana accetta l'offerta : «soldi che servono alla famiglia» - 30 del mattino mio suocero è morto. . Il dottor Pasquale non si è fatto attendere a lungo prima di telefonare in studio. Adriana, la casalinga felice, come lei stessa si è sempre definita con orgoglio, ha avuto il suo fatidico momento. 000 euro. Affari Tuoi ha regalato un'altra grande emozione ai suoi telespettatori, e lo ha fatto con una delle concorrenti più attese della trasmissione. (Tvpertutti.it)