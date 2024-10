Anteprima24.it - Va in cerca di funghi, cade e muore: tragedia sul Monte Terminio

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPotrebbe essere stata una caduta a costare la vita ad un anziano uomo che, come ogni anno di questi periodi, era andato in montagna alla ridi. Lasi è consumata sul, nel territorio del Comune di Serino ai confini con Giffoni Valle Piana, dove l’86enne è stato rinvenuto privo di vita in fondo ad un dirupo. Perciò, secondo le prime ipotesi ingestigative, non ci sarabbero dubbi sulla natura accidentale della morte, anche perchè la zona dove è stato rinvenuto cadavere il povero anziano è particolarmente impervia. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, le gravi ferite riportate non hanno lasciato scampo alla vittima. Sul luogo dellasono giunti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare le circostanze dell’incidente e individuare eventuali testimoni.