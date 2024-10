Usa inviano altri aiuti a Kiev: 425mln$ (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 23.00 Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.Lo riferisce la Casa Bianca, sottolineando che il presidente Usa ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev da 425 milioni di dollari. I due leader hanno "discusso del sostegno americano all'Ucraina". E "si sono impegnati a intensificare la pianificazione dell'assistenza per la sicurezza assieme ai partner internazionali per assicurare che l'Ucraina abbia le apparecchiature necessarie per prevalere" ha aggiunto la Casa Bianca. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 23.00 Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.Lo riferisce la Casa Bianca, sottolineando che il presidente Usa ha annunciato un nuovo pacchetto dida 425 milioni di dollari. I due leader hanno "discusso del sostegno americano all'Ucraina". E "si sono impegnati a intensificare la pianificazione dell'assistenza per la sicurezza assieme ai partner internazionali per assicurare che l'Ucraina abbia le apparecchiature necessarie per prevalere" ha aggiunto la Casa Bianca.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Germania : altri 600 milioni di aiuti militari a Kiev - Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz al termine dell’incontro a. . “È chiaro che la pace può essere realizzata solo sulla base del diritto internazionale, ciò richiederà sforzi enormi tuttavia, lo sforzo per raggiungere una pace giusta e duratura per l’Ucraina rimane il principio guida della nostra azione comune, non accetteremo una pace dettata dalla Russia”. (Imolaoggi.it)

Ucraina-Russia - aiuti a Kiev nel limbo : Ramstein ultima chance per Zelensky - (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky e l'Ucraina al bivio. Nella base tedesca di Ramstein, venerdì 11 ottobre, va […] The post Ucraina-Russia, aiuti a Kiev nel limbo: Ramstein ultima chance per Zelensky appeared first on L'Identità . Kiev, da oltre 950 giorni in guerra con la Russia, ha a disposizione una delle ultime chance per sperare in una svolta, uscire dal limbo e ottenere un sostegno concreto ... (Lidentita.it)

Ucraina-Russia - aiuti a Kiev nel limbo : Ramstein ultima chance per Zelensky -   La visita di Zelensky a Washington non ha avuto gli effetti sperati per il governo ucraino. . Con la guerra che sembra sempre più in una situazione di stallo, anche il sostegno dei partner occidentali dell’Ucraina è stato più moderato. Nella base tedesca, tuttavia, i Paesi della Nato – secondo sempre il diplomatico occidentale – potrebbero anche fare nuovi passi avanti riguardo le garanzie ... (Ildenaro.it)