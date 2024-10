Una atmosfera “torbida” dentro e fuori Palazzo Chigi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 1° novembre all’interno della rubrica Spigolature Sembra che accada proprio questo, da un po’ di tempo: la premier presiede i G7 in varie città, va all’estero in missioni proficue per i nostri interessi economici e oltre, ma quando rientra a Roma fa fatica a riorientarsi per quello che, in sua assenza, è accaduto. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 1° novembre all’interno della rubrica Spigolature Sembra che accada proprio questo, da un po’ di tempo: la premier presiede i G7 in varie città, va all’estero in missioni proficue per i nostri interessi economici e oltre, ma quando rientra a Roma fa fatica a riorientarsi per quello che, in sua assenza, è accaduto.

