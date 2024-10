Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 16-10-2024 ore 14:10

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio avevamo dei malesseri interiori di Daniele avevamo cercato di aiutarlo abbiamo fissato degli incontri con gli psicologi ma lui si è sempre rifiutato e quanto ha dichiarato il padre di Daniele retta diciannovenne Reo confesso dell’omicidio di Manuel la Pasqua a Rozzano Milano a La Repubblica la sera prima di commettere il delitto il giorno aveva detto i genitori di aver avuto uno scontro degli stranieri tante volte ci raccontava di essere coinvolto in rischio direzioni di solito quanto ci diceva queste cose si metteva a ridere un attimo dopo mi diceva che non era vero e per questo ha spiegato l’uomo Pensavo che anche questa volta quando mi ha detto di aver ucciso ragazzo non fosse realtà successo niente la Cina ha annunciato di aver avviato esercitazioni militari intorno a Taiwan ...