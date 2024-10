Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 16-10-2024 ore 10:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Consiglio dei Ministri ha approvato la terza manovra da 30 miliardi lordi del governo meloni arriva la carta per i nuovi nati da €1000 l’assegno unico fuori dal calcolo dell’ Isee cambiano le detrazioni con un primo assaggio di quoziente familiare prorogato il bonus ristrutturazione al 50% ma solo per la prima casa arrivano tagli del 5 ai ministeri il contributo da 3 miliardi e mezzo che arriverà da banche ma anche dalle assicurazioni servirà completamente a finanziare la sanità come avevamo promesso non ci saranno nuove tasse per i cittadini Rivendica la premier Che aggiunge 3 miliardi e mezzo provenienti da banche e Assicurazioni saranno Destinati alla sanità ai più fragili aumentato a €100 il fondo per lo straordinario delle forze di polizia ape sociale rifinanziata con 20 milioni per ...