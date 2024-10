Udinese: il club piange la scomparsa di Mattiussi, ex tecnico della Primavera (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Udinese “piange la scomparsa di Luca Mattiussi. Allenatore nel nostro settore giovanile per 12 anni e della Primavera bianconera dal 2012 al 2017, Luca ci ha tragicamente lasciati troppo presto. Persona di grande spessore e tecnico estremamente preparato, Mattiussi lascia un ricordo, umano e professionale, indelebile nella famiglia bianconera che mai lo dimenticherà. Da parte di tutte le componenti del club le più sentite condoglianze e la vicinanza a sua moglie Monica, ai figli Anna Sofia, Christian e Alex e a tutti i suoi cari“, recita la nota ufficiale del club, che si stringe nel ricordare il tecnico del settore giovanile. Udinese: il club piange la scomparsa di Mattiussi, ex tecnico della Primavera SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’ladi Luca. Allenatore nel nostro settore giovanile per 12 anni ebianconera dal 2012 al 2017, Luca ci ha tragicamente lasciati troppo presto. Persona di grande spessore eestremamente preparato,lascia un ricordo, umano e professionale, indelebile nella famiglia bianconera che mai lo dimenticherà. Da parte di tutte le componenti delle più sentite condoglianze e la vicinanza a sua moglie Monica, ai figli Anna Sofia, Christian e Alex e a tutti i suoi cari“, recita la nota ufficiale del, che si stringe nel ricordare ildel settore giovanile.: illadi, exSportFace.

