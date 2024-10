Uccide la moglie a Solero, le ipotesi dietro al femmincidio: si indaga su due possibili moventi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Femminicidio a Solero, un uomo di 61 anni ha ucciso la moglie. Si indaga sul movente, seguendo due possibili piste, che hanno a che fare con debiti e depressione Notizie.virgilio.it - Uccide la moglie a Solero, le ipotesi dietro al femmincidio: si indaga su due possibili moventi Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Femminicidio a, un uomo di 61 anni ha ucciso la. Sisul movente, seguendo duepiste, che hanno a che fare con debiti e depressione

Tragedia a Solero : un uomo accoltella la moglie e la polizia indaga sull’accaduto - In risposta a tali eventi, molte organizzazioni stanno cercando di aumentare la consapevolezza riguardo ai segnali di allerta di comportamenti violenti, promuovendo campagne informative e programmi di supporto per le vittime. Le autorità investigative, tra cui i carabinieri, sono attualmente al lavoro per ricostruire la dinamica degli eventi e capire quali fattori possano aver influito su questa ... (Gaeta.it)

Solero (Alessandria) - uccide la moglie e poi chiama i carabinieri - Questa mattina all’alba a Solero, in provincia di Alessandria, un uomo ha ucciso la moglie e ha poi avvisato telefonicamente i carabinieri. . A quanto si apprende, l’uomo di 63 anni si sarebbe scagliato con un coltello contro la moglie cinquantatreenne, Patrizia Russo, un’insegnante di sostegno presso le scuole medie del comune dove la coppia risiedeva […] The post Solero (Alessandria), uccide ... (Lidentita.it)

Femminicidio a Solero nell'Alessandrino : uomo uccide a coltellate la moglie nella notte - . Il femminicidio è avvenuto nella casa. Patrizia Russo, insegnante di sostegno 53enne di Solero, nell'Alessandrino, è stata uccisa a coltellate nella notte di oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, dal marito 61enne, che ha poi chiamato i carabinieri della zona che sono intervenuti e lo hanno arrestato. (Torinotoday.it)