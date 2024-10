Uccide la moglie a coltellate: la coppia siciliana si era trasferita da un anno in provincia di Alessandria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un uomo di 61 anni, Giovanni Salamone , ha accoltellato in casa la moglie, Patrizia Russo , insegnante di sostegno di 53 anni, a Solero, in provincia di Alessandria. Ad avvertire il 112 dell’accaduto è stato il marito stesso intorno alle 6 di stamani. Inutili i soccorsi del personale sanitario, intervenuto con un mezzo avanzato: per la vittima non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Feedpress.me - Uccide la moglie a coltellate: la coppia siciliana si era trasferita da un anno in provincia di Alessandria Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un uomo di 61 anni, Giovanni Salamone , ha accoltellato in casa la, Patrizia Russo , insegnante di sostegno di 53 anni, a Solero, indi. Ad avvertire il 112 dell’accaduto è stato il marito stesso intorno alle 6 di stamani. Inutili i soccorsi del personale sanitario, intervenuto con un mezzo avanzato: per la vittima non hpotuto fare altro che constatare il decesso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Rapinata la moglie dell’assessore : i banditi le rubano il Rolex… Succede in provincia di Latina - La polizia ha avviato un’indagine per cercare di identificare i responsabili del colpo. L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno in via Boito, quando la donna è stata avvicinata da un’altra persona che, dopo essersi avvicinata a passo rapido, l’ha strattonata violentemente e le ha rubato un prezioso Rolex d’oro dal polso. (Dayitalianews.com)

Scandalo in provincia - la moglie e il "vecchio montone di 60 anni". Le corna dell'estate : a Partinico finisce malissimo - Siamo in Sicilia, e qui questo torbido intreccio di passione, tradimenti, veleni, gelosie e vendette si confonde a tal punto da diventare quasi una leggenda metropolitana. La signora piuttosto libertina (i toni usati dall'autore dell'originale sono decisamente piĂą fumantini) "dai e dai si fici ingravidare da un montone che veniva dal Continente". (Liberoquotidiano.it)

Spara all’ex moglie e al figlio - poi si suicida. Dramma nella provincia italiana - la scoperta choc dei carabinieri - Leggi anche: Dramma in autostrada, si incendia auto con famiglia a bordo: vigili del fuoco sul luogo dell’incidente L'articolo Spara all’ex moglie e al figlio, poi si suicida. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente dopo aver ricevuto una segnalazione di colpi di pistola. Una drammatica tragedia ha scosso la comunità di Rivalta Bormida, un piccolo comune in provincia di ... (Caffeinamagazine.it)