Tiro a volo, Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti superano le qualificazioni dello skeet a Nuova Delhi nelle Finali di Coppa del Mondo (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Italia dello skeet brilla sul poligono indiano di Nuova Delhi, città che ospita in questi giorni le Finali della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a volo. Dopo Diana Bacosi e Martina Maruzzo, anche Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti hanno staccato il pass per la finale a sei, suggellando una prestazione positiva cominciata sin dal primo giorno delle qualificazioni. Cassandro nello specifico ha chiuso le qualificazioni al primo posto con il punteggio totale di 124/125, rompendo quindi tutti i piattelli delle ultime due tranche. Assieme all'azzurro anche il tiratore qatariota Rashid Saleh Al-Athba, che dopo un solo errore nella prima serie, ha effettuato un percorso senza sbavature. Allo shoot-off, a spuntarla è stato però l'azzurro che, quindi, entrerà nell'ultimo atto da primo classificato.

Tiro a volo - Finali Coppa del Mondo 2024 : azzurri super a New Delhi - tutti e sei superano le qualificazioni - Ancora meglio hanno fatto Silvana Maria Stanco ed Erica Sessa, prime due della classe dopo i piattelli di qualificazione nel trap femminile. Sei su sei: en plein azzurro nelle qualificazioni di skeet e trap alle Finali della Coppa del Mondo di tiro a volo, in corso di svolgimento a New Delhi. Domani gli appuntamenti decisivi: alle 06. (Sportface.it)

Tiro a volo : anche Cassandro e Rossetti superano le qualifiche dello skeet a Nuova Delhi. Sarà finale in Coppa del Mondo - Benissimo anche Rossetti, oggi impeccabile dopo i due 24/25 del day-1, tanto da totalizzare 123/125 raccogliendo la terza piazza e precedendo il danese Jesper Hansen, quarto con 121/125, stesso numero da raggiunto dall’indiano Anat Jeet Singh, quinto davanti al connazionale Mairah Ahmad Khan, sesto con 119/125 dopo essere passato agli spareggi. (Oasport.it)

Tiro a volo - Diana Bacosi e Martina Maruzzo approdano all’ultimo atto dello skeet alle Finali di Coppa del Mondo - Staccata poi la connazionale Dania Jo Vizzi, terza con 122/125, a pari merito con la padrona di casa Ganemat Sekhon. Leggermente più contratta, invece, la prova di Martina Maruzzo che, nella giornata odierna, ha rotto 24/25 in entrambe le tranche previste, piazzandosi così al quinto posto con 121/125. (Oasport.it)