Tiro a volo Diana Bacosi e Martina Maruzzo approdano all’ultimo atto dello skeet alle Finali di Coppa del Mondo

E' grande Italia a Nuova Delhi: Diana Bacosi e Martina Maruzzo hanno egregiamente superato le qualificazioni dello skeet alle Finali di Coppa del Mondo 2024 di Tiro a volo, accedendo così all'ultimo atto previsto per domani, giovedì 17 ottobre. Un risultato che era già nell'aria, quello consumatosi nel poligono indiano: Diana Bacosi, oro a Parigi 2024 nella prova a squadre con Gabriele Rossetti, si è resa artefice di una grande seconda parte delle qualificazioni, sparando due 25/25 e chiudendo così i conti in testa con un solo piattello mancato (124/125). Sullo stesso ritmo dell'azzurra si è mossa la statunitense Samantha Simonton, la quale ha mancato solo un bersaglio nella penultima serie. Staccata poi la connazionale Dania Jo Vizzi, terza con 122/125, a pari merito con la padrona di casa Ganemat Sekhon.

