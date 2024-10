Urbanpost.it - Tesla si schianta a 150 all’ora: errore del pilota automatico? Il VIDEO impressionante

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un incidente che sta facendo discutere: unasia 150contro una barriera in un cantiere stradale in Cina, riaccendendo i dubbi sulla sicurezza del sistema di guida assistita della casa automobilistica di Elon Musk. Il veicolo, che viaggiava a velocità elevata, è andato a impattare contro una barriera di cemento, deviando successivamente su una corsia adiacente prima di fermarsi. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza e ilè rapidamente diventato virale, alimentando il dibattito globale sulla sicurezza del. Undel? Il conducente ha dichiarato ai media locali che laera in modalità “autopilot” al momento dello schianto, e non ha risposto correttamente ai segnali di pericolo presenti sulla strada.