Terremoto oggi in Italia 16 ottobre 2024: tutte le ultime scosse | Tempo reale

Terremoto oggi 16 ottobre 2024 Lista INGV terremoti Ultima ora Italia

Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, mercoledì 16 ottobre 2024: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell'evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale:

Le scosse di ieri, 15 ottobre 2024

Cosa fare in caso di una scossa

Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell'Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo):

Se hai avvertito una scossa di Terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui

