Tennis sentenza Tas sul caso Halep | Il fisioterapista non è un medico doveva consultare uno specialista

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Tribunale di Arbitrato dello Sport ha comunicato le motivazioni che hanno portato a una squalifica di 9 mesi per Simonata rumena ex numero uno al mondo. Alla base di questo stop c’è l'”incauto utilizzo di un integratore contaminato” e ciò che emerge dallaè una perplessità in merito alla decisione di seguire il consiglio dellapersonale “che non è uno un clinico” si legge. I giudici insistono proprio su questo passaggio, interrogandosi sul perché “in un ambiente di così elevata professionalità, questioni legate a possibili problemi con l’antidoping siano affidate a persone che non abbiano esperienza in questo settore“. Senza troppi giri di parole, dunque,viene rimproverata per “non aver capito i limiti delle qualifiche della sua“, peraltro in “un torneo negli Stati Uniti, in un continente lontano dal suo“.