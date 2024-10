Temptation Island visto da uno psicologo: “La carenza affettiva di Titty parte dall’infanzia, la porta a farsi manipolare” (Di mercoledĂŹ 16 ottobre 2024) Al penultimo appuntamento, quasi tutte le coppie di Temptation Island hanno lasciato il programma. E al momento, fatta eccezione per Diandra e Valerio, nessuna con un lieto fine. Intervistato da Fanpage.it, lo psicologo Elpidio Cecere ha analizzato i comportamenti dei protagonisti nella puntata del 15 ottobre, cercando di spiegare perchĂŠ, secondo lui, tra loro le cose non siano andate bene. Fanpage.it - Temptation Island visto da uno psicologo: “La carenza affettiva di Titty parte dall’infanzia, la porta a farsi manipolare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledĂŹ 16 ottobre 2024) Al penultimo appuntamento, quasi tutte le coppie dihanno lasciato il programma. E al momento, fatta eccezione per Diandra e Valerio, nessuna con un lieto fine. Intervistato da Fanpage.it, loElpidio Cecere ha analizzato i commenti dei protagonisti nella puntata del 15 ottobre, cercando di spiegare perchĂŠ, secondo lui, tra loro le cose non siano andate bene.

Ascolti tv - ‘Temptation Island’ domina prima serata con 23 - 1% - 894. (Adnkronos) – La penultima puntata di 'Temptation Island' su Canale 5 vince la prima serata con 3. Terzo posto per La7 con il programma 'DiMartedì' di Giovanni Floris che ha ottenuto […] The post Ascolti tv, ‘Temptation Island’ domina prima serata con 23,1% appeared first on L'Identità . . 000 di spettatori e il 23,1% di share. (Lidentita.it)

Fuoco e fiamme a Temptation Island : la tentatrice Sara scarica Antonio e la fidanzata Titty lancia l’anello nel falò [VIDEO] - Titty dice addio ad Antonio: “Questa volta è definitivo” Titty si è sentita umiliata dopo aver visto il corteggiamento serrato del fidanzato Antonio alla tentatrice Sara in diretta nazionale. Mi dispiace se non te l’aspettavi, adesso è giusto che me ne vada”. Una scena molto forte che ha emozionato e tenuto incollati alla tv i telespettatori. (Dayitalianews.com)