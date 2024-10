Taglio del nastro per “Un Prato di cioccolato”: scopriamo il programma (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prato, 16 ottobre 2024 - È iniziata oggi, mercoledì 16 ottobre, la tredicesima edizione di “Un Prato di cioccolato”, la festa del cioccolato artigianale che si svolgerà fino a domenica in piazza del Duomo. Hanno preso parte all’inaugurazione l’assessora alle Attività Produttive Benedetta Squittieri, l’assessore al Centro storico Diego Blasi, Giancarlo Maestrone di Chocomoments, soggetto che organizza la manifestazione, i rappresentanti delle associazioni di categoria e gli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’istituto scolastico Datini. “Quest’anno la manifestazione, ormai consolidata in città, è ancora più strutturata rispetto agli anni scorsi – ha detto Squittieri - perché ha aggiunto anche uno spazio all’interno del quale, oltre agli show cooking, ci saranno momenti di confronto su diversi temi, tra cui quello delle filiere corte. Lanazione.it - Taglio del nastro per “Un Prato di cioccolato”: scopriamo il programma Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 - È iniziata oggi, mercoledì 16 ottobre, la tredicesima edizione di “Undi”, la festa delartigianale che si svolgerà fino a domenica in piazza del Duomo. Hanno preso parte all’inaugurazione l’assessora alle Attività Produttive Benedetta Squittieri, l’assessore al Centro storico Diego Blasi, Giancarlo Maestrone di Chocomoments, soggetto che organizza la manifestazione, i rappresentanti delle associazioni di categoria e gli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’istituto scolastico Datini. “Quest’anno la manifestazione, ormai consolidata in città, è ancora più strutturata rispetto agli anni scorsi – ha detto Squittieri - perché ha aggiunto anche uno spazio all’interno del quale, oltre agli show cooking, ci saranno momenti di confronto su diversi temi, tra cui quello delle filiere corte.

Torna in città "Un Prato di cioccolato" - Presso il museo casa Francesco Datini, alle 21 e alle 22 sono in programma due esibizioni con letture sceniche a cura di binario di scambio, compagnia teatrale universitaria. it/content/23-un-prato-di-cioccolato-2024. . La conclusione è prevista per il 20 ottobre. Laboratori, showcooking, degustazioni, abbinamento prodotti tipici locali, incontri con scrittori, nutrizionisti, eventi di ... (Lanazione.it)