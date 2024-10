Stellantis, a novembre nuovi stop per gli stabilimenti italiani (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Stellantis ha comunicato alle organizzazioni sindacali nuovi stop per gli stabilimenti italiani. Secondo l’azienda automobilistica queste misure sono necessarie per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato e per garantire una gestione efficiente delle risorse. A Pomigliano d’Arco l’attività della linea Panda sarà sospesa l’11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28 e 29 novembre; a Termoli, sulla Linea Fire, la produzione sarà interrotta dall’11 al 24 novembre mentre sulle linee GME/GSE/V6 gli impianti chiuderanno nelle giornate dell’11, 15, 18 e 22 novembre; a Pratola Serra le attività si fermeranno l’11 e il 12 novembre. Il gruppo, inoltre, ha fatto sapere che le consegne di veicoli sono diminuite del 20% nel terzo trimestre 2024, chiuso il 30 settembre. Lapresse.it - Stellantis, a novembre nuovi stop per gli stabilimenti italiani Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha comunicato alle organizzazioni sindacaliper gli. Secondo l’azienda automobilistica queste misure sono necessarie per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato e per garantire una gestione efficiente delle risorse. A Pomigliano d’Arco l’attività della linea Panda sarà sospesa l’11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28 e 29; a Termoli, sulla Linea Fire, la produzione sarà interrotta dall’11 al 24mentre sulle linee GME/GSE/V6 gli impianti chiuderanno nelle giornate dell’11, 15, 18 e 22; a Pratola Serra le attività si fermeranno l’11 e il 12. Il gruppo, inoltre, ha fatto sapere che le consegne di veicoli sono diminuite del 20% nel terzo trimestre 2024, chiuso il 30 settembre.

