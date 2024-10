Stagione venatoria, intensificati i controlli trovate 50 cartucce a palla: una denuncia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prosegue senza sosta il controllo del territorio da parte dei carabinieri di Reggio Calabria. Contorlli intensificati in concomitanza con l’apertura della Stagione venatoria. Un periodo particolarmente delicato, durante il quale il rispetto delle normative in materia di armi e munizioni è di Reggiotoday.it - Stagione venatoria, intensificati i controlli trovate 50 cartucce a palla: una denuncia Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prosegue senza sosta il controllo del territorio da parte dei carabinieri di Reggio Calabria. Contorlliin concomitanza con l’apertura della. Un periodo particolarmente delicato, durante il quale il rispetto delle normative in materia di armi e munizioni è di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caccia - al via la stagione venatoria : uccelli canori di nuovo nel mirino delle doppiette - “Certo il signore, e la chiomata moglie, partì pe’ campi, ché già il tordo zirla: muto, tra un’ampia musica di foglie”. . È una delle poesie di Giovanni Pascoli, amante dei volatili al punto. . . Hanno ispirato molti poeti, i quali, in contemplazione della natura, li hanno citati nei loro componimenti. (Vicenzatoday.it)

Caccia - al via la stagione venatoria : uccelli canori di nuovo nel mirino delle doppiette - Hanno ispirato molti poeti, i quali, in contemplazione della natura, li hanno citati nei loro componimenti. . «Certo il signore, e la chiomata moglie, partì pe’ campi, ché già il tordo zirla: muto, tra un’ampia musica di foglie». È una delle poesie di Giovanni Pascoli, amante dei volatili al punto. (Padovaoggi.it)

Caccia - al via la stagione venatoria : il calendario 2024-2025 in Liguria - È partita domenica 15 settembre la stagione venatoria 2024-2025 in Liguria. Ovvero, come di consueto, la terza domenica del mese. Tra le specie di maggiore interesse coinvolte nell'apertura di domenica si segnalano lepre, pernice rossa, fagiano e starna, merlo, tordo bottaccio e colombaccio... (Genovatoday.it)