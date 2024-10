“Sono mortificata, ma non è il momento di essere testarda. Riprenderò la mia voce”: Angelina Mango ha la rinofaringite acuta e rimanda due date del tour (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È partito l’11 ottobre dall’Atlantico Live di Roma il tour sold out nei club di Angelina Mango. La vincitrice del Festival di Sanremo 2024 era attesa per il secondo concerto alla Casa della Musica di Napoli il 15 ottobre e a Molfetta all’Eremo Club il 16 ottobre. Ma i fan non vedranno la loro beniamina sul palco. Prima è arrivato l’avviso dell’agenzia Live Nation: “Si comunica che a causa di una rinofaringite acuta che ha colpito l’artista, le date del tour di Angelina Mango previste per oggi 15 ottobre a Napoli presso la Casa della Musica e domani 16 ottobre a Molfetta (BA) presso l’Eremo Club Sono riprogrammate. La data di Napoli verrà recuperata il 18 novembre 2024, la data di Molfetta (BA). verrà recuperata il 19 novembre 2024.Tutti i biglietti rimarranno validi per le rispettive nuove date”. Ilfattoquotidiano.it - “Sono mortificata, ma non è il momento di essere testarda. Riprenderò la mia voce”: Angelina Mango ha la rinofaringite acuta e rimanda due date del tour Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È partito l’11 ottobre dall’Atlantico Live di Roma ilsold out nei club di. La vincitrice del Festival di Sanremo 2024 era attesa per il secondo concerto alla Casa della Musica di Napoli il 15 ottobre e a Molfetta all’Eremo Club il 16 ottobre. Ma i fan non vedranno la loro beniamina sul palco. Prima è arrivato l’avviso dell’agenzia Live Nation: “Si comunica che a causa di unache ha colpito l’artista, ledeldipreviste per oggi 15 ottobre a Napoli presso la Casa della Musica e domani 16 ottobre a Molfetta (BA) presso l’Eremo Clubriprogrammate. La data di Napoli verrà recuperata il 18 novembre 2024, la data di Molfetta (BA). verrà recuperata il 19 novembre 2024.Tutti i biglietti rimarranno validi per le rispettive nuove”.

