Sola (M5s) sulle criticità dello svincolo di San Silvestro: “Ora le verifiche si faranno, ma come sempre in ritardo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “L'amministrazione ha di fatto ammesso di dover procedere ancora con delle verifiche sull'effettivo aumento sia del traffico veicolare che delle emissioni sonore che comporta questa modifica, a conferma del fatto che si continua a procedere con interventi impattanti sulla viabilità senza fare Ilpescara.it - Sola (M5s) sulle criticità dello svincolo di San Silvestro: “Ora le verifiche si faranno, ma come sempre in ritardo” Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “L'amministrazione ha di fatto ammesso di dover procedere ancora con dellesull'effettivo aumento sia del traffico veicolare che delle emissioni sonore che comporta questa modifica, a conferma del fatto che si continua a procedere con interventi impattanti sulla viabilità senza fare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti in Albania, Miccio (Emergency): “Spregio alla dignità umana. Preoccupante che l’Ue consideri questo un possibile modello” - "Si sprecano risorse pubbliche che potrebbero essere usate molto meglio per portare sedici persone in Albania in un vero e proprio lager" ... (ilfattoquotidiano.it)

It-Wallet: al via il 23 ottobre la sperimentazione del portafoglio digitale. Da dicembre disponibile per tutti - Annunciato a febbraio, partirà il 23 ottobre la sperimentazione del wallet digitale, il portafoglio che conterrà tutti i documenti digitali a partire da tessera sanitaria, patente di guida e carta ... (ilfattoquotidiano.it)

Spid per i siti porno dal 2025? Cosa sapere: le linee guida dell'Agcom - La notizia secondo cui l'Agcom ha stabilito che dal 2025, per accedere ai siti porno, serva lo Spid è vera ma vanno fatte delle precisazioni . È corretto che i fornitori di tali servizi dovranno assic ... (tg24.sky.it)