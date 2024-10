Six Kings Slam, è subito polemica: gli appassionati criticano le inquadrature (TWEET) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Six Kings Slam, la ricca esibizione tennistica che ha preso il via a Riyadh, ha destato molta curiosità in queste settimane e i primi back non sembrano essere dei migliori. Mentre Jannik Sinner ha dominato in campo il primo parziale del match inaugurale contro Daniil Medvedev rifilando un secco 6-0 al russo, i telespettatori hanno giustamente motivi per lamentarsi. L’inquadratura principale è infatti posizionata talmente in alto che si hanno difficoltà a vedere bene i due giocatori, figuriamoci la pallina. Addetti ai lavori e semplici appassionati, italiani e stranieri, tutti sono sulla stessa lunghezza d’onda. This main camera angle is terrible. pic.twitter.com/nYz2uzpQEu — José Morgado (@josemorgado) October 16, 2024 THIS IS THE MAIN CAMERA ANGLE?! pic.twitter. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Six, la ricca esibizione tennistica che ha preso il via a Riyadh, ha destato molta curiosità in queste settimane e i primi back non sembrano essere dei migliori. Mentre Jannik Sinner ha dominato in campo il primo parziale del match inaugurale contro Daniil Medvedev rifilando un secco 6-0 al russo, i telespettatori hanno giustamente motivi per lamentarsi. L’inquadratura principale è infatti posizionata talmente in alto che si hanno difficoltà a vedere bene i due giocatori, figuriamoci la pallina. Addetti ai lavori e semplici, italiani e stranieri, tutti sono sulla stessa lunghezza d’onda. This main camera angle is terrible. pic.twitter.com/nYz2uzpQEu — José Morgado (@josemorgado) October 16, 2024 THIS IS THE MAIN CAMERA ANGLE?! pic.twitter.

