Thesocialpost.it - Sinner, la rivelazione di Paolo Canè: “Forse la Wada ha carte in mano per dimostrare qualcosa che non sappiamo”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Jannikattende l’esito del ricorso che laha fatto contro la sua assoluzione per la positività ad una sostanza dopante: il Clostebol. Il suo collega australiano, Nick Kyrgios, e altri, lo attaccano lasciando intendere di non considerarlo un atleta pulito. Ma ci pensa l’ex tennista italiano,, a scendere in campo per difenderlo. Anche se, nel corso di una lunga intervista a Fanpage, sospetta che i suoi nemici possano avere qualche carta nascosta inper incastrare.Leggi anche:, il nuovo attacco di Kyrgios: “Clostebol usato per coprire un ciclo di doping” “Non ho dubbi, io sto dalla parte diperché è un grandissimo professionista e mi spiace per lui per questa situazione. – premette– È un discorso molto delicato e non sono certo io quello che può dare delle risposte, ma solo esprimere un parere.