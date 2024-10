.com - Seconda Categoria / Il punto dopo la quarta giornata

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il posticipo al Senigallia: 2-1 sul Monte Roberto. Il Monsano, quattro gare quattro sconfitte, ha esonerato mister Valentino Pelonara VALLESINA, 15 ottobre 2024 – Posticipo del martedì per Senigallia e Monte Roberto col punteggio finale di 2-1. Con questi tre punti i senigalliesi si portano al di sopra della zona play out agganciando in classifica il Monte Roberto. SENIGALLIA – Ciacci, Massidda, Santarelli, Terrone, Ricci, Shtjefanaku L., Bari, Impiglia, Shtjefanaku K., Mandolini, Gavalotti MONTE ROBERTO – Cerioni, Marasca, Cimarelli, Bianchi, Sabbatini, Cesaroni, Fenucci, Vimini, Lucea, Giampaoletti, Catani. All. Catalano RETI – 38? pt e 11 st Gavalotti, 31? st Consoli Nellaultima di campionato di sabato scorso avervano vinto Corinaldo ed Arcevia e per la coppia regina del Girone D diprosegue il momento si con tre vittorie ed un pareggio.