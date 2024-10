Salute, i cibi ultra-processati spingono verso l’obesità: +36% negli ultimi 20 anni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’aumento dei consumi di cibi ultra-processati incide pesantemente sull’obesità, cresciuta del 36% negli ultimi 20 anni in Italia. E’ quanto emerge da una ricerca condotta dalla Fondazione Aletheia, in vista della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Presieduta da Stefano Lucchini e diretta da Riccardo Fargione, Aletheia è un think tank scientifico italiano che studia e promuove modelli nutrizionali sani e, sotto la guida del professor Antonio Gasbarrini, Preside della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Direttore del Centro Malattie Apparato Digerente (CEMAD) del Policlinico Gemelli, riunisce esperti di alto profilo nei settori della medicina, dell’economia e della giurisprudenza. Nel nostro Paese – si evidenzia nello studio – il 14% delle calorie consumate proviene da cibi ultra-processati. Lapresse.it - Salute, i cibi ultra-processati spingono verso l’obesità: +36% negli ultimi 20 anni Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’aumento dei consumi diincide pesantemente sul, cresciuta del 36%20in Italia. E’ quanto emerge da una ricerca condotta dalla Fondazione Aletheia, in vista della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Presieduta da Stefano Lucchini e diretta da Riccardo Fargione, Aletheia è un think tank scientifico italiano che studia e promuove modelli nutrizionali sani e, sotto la guida del professor Antonio Gasbarrini, Preside della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Direttore del Centro Malattie Apparato Digerente (CEMAD) del Policlinico Gemelli, riunisce esperti di alto profilo nei settori della medicina, dell’economia e della giurisprudenza. Nel nostro Paese – si evidenzia nello studio – il 14% delle calorie consumate proviene da

Rinuncia ai cibi ultraprocessati per 30 giorni - ma il risultato dell’esperimento non è positivo : “E’ diventata un’ossessione - aavevo l’ansia in ogni interazione sociale” - . Ad esempio, uno studio riportato sul British Medical Journal, della durata di circa trenta anni, ha trovato un legame tra il consumo di questo tipo di pietanze e un rischio di morte aumentato. Wren ha poi raccontato di aver sviluppato sensazioni di ansia quando si trovava in situazioni sociali, come aperitivi o cene, dovute alla paura di non trovare nulla da poter mangiare. (Ilfattoquotidiano.it)

Cibi ultraprocessati : cosa sono e perché fanno male - Insomma, il cambiamento deve riguardare non solo il momento dell’acquisto, ma anche le fasi successive. Cosa sono i cibi ultraprocessati? I cibi ultraprocessati, secondo la classificazione NOVA, sono alimenti sottoposti a numerose trasformazioni industriali. Lista degli ingredienti lunga e complessa. (Laprimapagina.it)