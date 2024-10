Salerno, oggi lo sbarco di 41 migranti: 28 sono minori non accompagnati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) oggi Salerno accoglierà un nuovo gruppo di migranti giunti al porto cittadino, con l’arrivo del 37esimo sbarco. La nave, attesa intorno alle 13:30, porta a bordo 41 persone, tra cui 28 minori stranieri non accompagnati. Il Comune, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali, si è organizzato per gestire con efficienza e umanità l’accoglienza, con l’obiettivo di attenuare il dolore di chi affronta viaggi così drammatici. “Al momento non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda le condizioni di salute” ha dichiarato ieri mattina il sindaco Vincenzo Napoli, mentre il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito ha aggiunto: “Abbiamo verificato tutti quelli che sono i servizi che dovranno essere predisposti per accogliere le persone, sia in una prima fase sia in una seconda. Zon.it - Salerno, oggi lo sbarco di 41 migranti: 28 sono minori non accompagnati Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)accoglierà un nuovo gruppo digiunti al porto cittadino, con l’arrivo del 37esimo. La nave, attesa intorno alle 13:30, porta a bordo 41 persone, tra cui 28stranieri non. Il Comune, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali, si è organizzato per gestire con efficienza e umanità l’accoglienza, con l’obiettivo di attenuare il dolore di chi affronta viaggi così drammatici. “Al momento non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda le condizioni di salute” ha dichiarato ieri mattina il sindaco Vincenzo Napoli, mentre il Prefetto di, Francesco Esposito ha aggiunto: “Abbiamo verificato tutti quelli chei servizi che dovranno essere predisposti per accogliere le persone, sia in una prima fase sia in una seconda.

