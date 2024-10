Lettera43.it - Sale la tensione tra le due Coree: cosa sta succedendo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Impennata dellatra le due. Il 15 ottobre Pyongyang ha fatto saltare in aria le parti settentrionali della rete stradale intercoreana, non più utilizzate ma dal forte valore simbolico. In risposta, l’esercito di Seul ha sparato colpi di avvertimento verso la zona demilitarizzata. In più ci sono state reciproche minacce. Eccostatra Nord e Sud Corea. I droni con i volantini di propaganda nei cieli di Pyongyang La recente escalation nasce dal lancio di volantini di propaganda sulla capitale nordcoreana Pyongyang, effettuato grazie a dei droni partiti dalla Corea del Sud. I volantini che hanno fatto infuriare Kim Jong-un, secondo quanto riportato, mostravano l’opulenza della famiglia del leader supremo nordcoreano, che vive nel lusso più sfrenato.