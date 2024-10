Lanazione.it - Ruba sigarette e soldi dalla cassa, denunciato

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Volterra, 16 ottobre 2024 – I carabinieri di Volterra hannoa piede libero il responsabile dei furti commessi in due due attività commerciali. Un uomo, incappucciato e con il volto coperto, dopo aver infranto la porta a vetri di un bar–tabacchi, si è dapprima impossessato di cinquantadue pacchetti die in un secondo momento, dopo essere salito al piano superiore, ha forzato la porta d’ingresso di un bazar cinesendo 100 euro in contanti dal registratore di. I filmati registrati dal sistema di videosorveglianza hanno permesso ai militari dell’Arma di riconoscere dalle movenze e dai capi di abbigliamento indossati il responsabile dei reati che, in un secondo momento, ha confessato ai Carabinieri di aver commesso il furto, mostrando dove era nascosta la refurtiva.