Robur: buone notizie dall'infermeria. Bianchi recuperato, Di Paola migliora

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Latira un sospiro di sollievo: l’infortunio capitato al difensore, classe 2005, Gabriele Didurante la partita Orvietana-Siena, non è di grave entità. Il giovane bianconero ieri pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti al Bertoni, ha lavorato in maniera differenziata, ma già da oggi potrebbe riprendere la regolare preparazione con i compagni. Un’altra pesante defezione nel parco quote, e per giunta alla vigilia di una delle partite più attese e importanti della stagione (il derby con il Livorno) sarebbe stata una vera e propria beffa. In sei giornate l’infermeria bianconera ha già dovuto accogliere, per una lunga degenza, i 2006 Tirelli e Di Gianni, oltre naturalmente a Giannetti che quota non è, ma rappresenta comunque uno dei giocatori cardine dello scacchiere di mister Magrini.