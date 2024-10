Thesocialpost.it - Ritrovato Luca Ziliani: il 16enne era scomparso da giorni

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La comunità di Monticello Brianza e del meratese può finalmente tirare un sospiro di sollievo:, il ragazzo di 16 anninella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, è statosano e salvo in una stazione della metropolitana di Milano. Dopodi angoscia e ricerche intense, la notizia del suo ritrovamento ha portato grande commozione e sollievo a tutti coloro che si erano mobilitati per cercarlo. La madre di, Carmela, sta raggiungendo il figlio, sollevata e felice di poterlo finalmente riabbracciare. L’annuncio del ritrovamento è stato dato attraverso i social dalla sindaca di Monticello, Alessandra Hofmann, che ha espresso la sua gioia in un messaggio toccante. “Siamo semplicemente felici”, ha scritto la sindaca, aggiungendo che la madre sta per riunirsi cone ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alle ricerche.