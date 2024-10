Rissa tra giovani a Sestri Levante: ragazzi feriti, soccorsi e indagini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Serata movimentata e Rissa tra giovani, martedì 15 ottobre 2024, a Sestri Levante. Diversi gli interventi delle ambulanze tra le 21:10 e le 21:30 tra viale Roma, via Eraldo Fico e largo Giovanni Masi nei pressi della stazione ferroviaria.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che Genovatoday.it - Rissa tra giovani a Sestri Levante: ragazzi feriti, soccorsi e indagini Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Serata movimentata etra, martedì 15 ottobre 2024, a. Diversi gli interventi delle ambulanze tra le 21:10 e le 21:30 tra viale Roma, via Eraldo Fico e largo Giovanni Masi nei pressi della stazione ferroviaria.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che

